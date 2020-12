Mülheim-Kärlich

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat ihre Tabellenführung in der Fußball-Rheinlandliga zwar verteidigt, tat sich beim 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen die abstiegsgefährdete SG 99 Andernach aber schwerer als erwartet. Das Tor des Tages gelang Daniel Aretz per Handelfmeter in der 35. Minute.