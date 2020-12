Andernach

Die SG 99 Andernach ist auf dem besten Weg, zu einem echten Spitzenteam in der Fußball-Rheinlandliga heranzureifen. Fünf Tage nach dem 2:0-Derbysieg in Mendig fertigte der Tabellenzweite den Aufsteiger TuS Montabaur mit 6:0 (3:0) ab und schloss nach Punkten zumindest vorläufig zum Spitzenreiter SG Hochwald Zerf auf. Allerdings profitierten die Andernacher auch von den Personalsorgen der Gäste aus dem Westerwald, bei denen Trainer Sven Baldus höchstpersönlich den rotgesperrten Eric Gerhard in der Innenverteidigung vertrat.