Bereits morgen Abend (20 Uhr) empfängt die SG 99 Andernach am fünften Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga den FC Bitburg. Die Bäckerjungen wollen weiter ungeschlagen bleiben, erwarten dabei einen fast völlig unbekannten Gegner. „Ich habe die Bitburger Mannschaft noch nie gesehen. Es gab in der Vergangenheit keinerlei Vergleiche. Wir freuen uns aber sehr auf dieses Spiel vor eigenem Publikum und wollen gewinnen“, konstatiert SG 99- Trainer Kim Kossmann.