Nun hat es auch die SG 99 Andernach als letztes Team in der Fußball-Rheinlandliga erwischt. An Spieltag sechs setzte es gegen den FV Morbach beim 0:1 die erste Saisonniederlage, die erste Heimniederlage seit fast zwei Jahren. Am Sonntag (15 Uhr) wollen die Bäckerjungen umgehend zurück in die Erfolgsspur finden. Die Elf von Trainer Kim Kossmann ist zu Gast bei der SG Ellscheid.