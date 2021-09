In der Fußball- Rheinlandliga geht es für die SG 99 Andernach im dritten Saisonspiel zum zweiten Mal auf Reisen. Zum zweiten Mal führt der Weg in den Westerwald, denn am Sonntag (14.30 Uhr) wartet der TuS Montabaur, unter der Woche durch eine 1:2-Niederlage beim Bezirksligisten VfB Linz in der zweiten Runde des Rheinlandpokals ausgeschieden, auf die Elf von Trainer Kim Kossmann.