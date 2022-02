Der Auftakt in die Fußball-Rheinlandliga führt die SG 99 Andernach in den Westerwald zum VfB Wissen. Am Samstag (15 Uhr) erwarten die Wissener die Bäckerjungen an der Sieg, allerdings nicht auf dem Rasen des Dr.-Grosse-Sieg-Stadions, sondern auf dem nebenan gelegenen Hartplatz.