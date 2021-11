Nach dreiwöchiger Spielpause greift die SG 99 Andernach an diesem Samstag (18 Uhr) bei der SG Schneifel-Auw wieder in das Geschehen der Fußball-Rheinlandliga ein. Mehrere Corona-Fälle hatten bei den Bäckerjungen dazu geführt, dass die Partie beim TuS Kirchberg und das Derby gegen die SGE Mendig/Bell verlegt werden mussten. Die Folge: In den kommenden 20 Tagen stehen für die SG 99 sechs Partien auf dem Programm.