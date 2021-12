Wer von den beiden Kontrahenten am Donnerstagabend nach dem 2:2 (2:1) in einem vorgezogenen Spiel der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG 99 Andernach (links Burim Zeneli) und dem FC Germania Metternich (rechts Kian Freisberg) mit einem besseren Gefühl in die Winterpause gegangen ist, lässt sich unschwer erahnen: die Gäste aus Metternich.