SG 99 Andernach unterliegt gut vorbereiteten Wissenern

Das Testspiel zu Hause gegen die SG Ellingen ist dem Fußball-Rheinlandligisten SG 99 Andernach teuer zu stehen gekommen. Nicht nur, dass am Ende ein wenig erfreuliches 3:5 stand. Die Partie hat offenbar dem VfB Wissen, Gegner beim Meisterschaftsauftakt in diesem Jahr, auch noch wertvolle Erkenntnisse gebracht. Jedenfalls gewann der VfB nun zu Hause gegen die Bäckerjungen mit 2:1 (2:1). Und nach der Partie würdigte Trainer Thomas Kahler die Verdienste seines Vaters Rolf, der besagtes Testspiel gegen Ellingen genau beobachtet hatte: „Er hat mich perfekt vorbereitet auf das, was die Andernacher spielen. Sie sind genauso angetreten, wie wir es erwartet hatten – mit einem 4-3-3.“