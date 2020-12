Kreisgebiet

Ohne Sieg blieben die Fußball-Rheinlandligisten aus dem Rhein-Ahr-Kreis am zweiten Spieltag. Während die SG 99 Andernach ihre Spitzenposition nach der Niederlage beim Aufsteiger in Metternich abgeben musste, blieben der TuS Mayen (1:1 gegen die SG Schneifel) und die SG Mendig/Bell (1:1 in Malberg) unter den Erwartungen.