Rund drei Monate nach dem letzten Pflichtspiel in der Fußball-Rheinlandliga greift auch der abstiegsbedrohte TuS Mayen und die im Tabellenmittelfeld rangierende SG Eintracht Mendig/Bell wieder ins Punktegeschehen ein – auf beide Mannschaften wartet gleich ein Topteam des Verbandsoberhauses. Die SG 99 Andernach hingegen musste schon in der Vorwoche eine Auswärtspleite einstecken. An diesem Wochenende wartet das Derby beim Ahrweiler BC.