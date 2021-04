In der Debatte um die Fortsetzung des Fußball-Rheinlandpokals herrscht aktuell Funkstille. Für Mitte April war eine Lösung des Problems in Aussicht gestellt worden, doch die weiter angespannte Pandemielage, die zu erwartenden Verschärfungen im Lockdown – Stichwort Notbremse – und damit verbunden das immer akuter werdende Problem, überhaupt Spiele auszutragen (geschweige denn ein Finale am 29. Mai) machen den Verantwortlichen in den Verbänden das Leben schwer.