Es war ein langes Ringen um die Fortsetzung des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokal der ansonsten annullierten Saison 2020/21, doch inzwischen hat die heiße Phase im Kampf um den Titel begonnen, der am Samstag, 24. Juli, im Koblenzer Stadion Oberwerth vergeben wird. An diesem Wochenende steht die Runde der letzten 16 Mannschaften an – und noch drei Teams aus dem Westerwaldkreis dürfen sich Hoffnungen auf den Sprung ins Viertelfinale machen.