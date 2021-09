So mancher Rheinlandpokal-Traum ist am Mittwochabend geplatzt, auch der des Rheinlandligisten TuS Montabaur. Dafür zog Oberligist Spfr Eisbachtal nach dem Ausrutscher in der Vorsaison diesmal souverän in die dritte Runde des Wettbewerbs ein. Eine starke Leistung zeigte die SG Westerburg, die den VfB Wissen nach Elfmeterschießen bezwang.