Am Ende ist der FV Engers im Westerburger Schulstadion dann doch noch seiner Favoritenrolle gerecht geworden: Der klar favorisierte Oberligist (vorne links Jonathan Kap) setzte sich am Mittwochabend in der Zweitrundenpartie des Fußball-Rheinlandpokals mit 4:0 bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod durch, musste dabei aber viel Geduld beweisen.