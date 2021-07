Start nach Maß für den TuS Montabaur in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals: Das Duell der bisherigen Rheinlandligisten gegen den SV Windhagen, der ja freiwillig zurück in die Bezirksliga Ost geht, entschied die Mannschaft von Trainer Sven Baldus mit 2:0 (2:0) für sich und zog so ins Achtelfinale ein. Dort geht es am kommenden Sonntag zum VfB Linz.