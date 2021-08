Rheinlandpokal: Ahrweiler BC gelingt ein Einstand nach Maß mit 6:1 bei Cosmos Koblenz

Der Ahrweiler BC hat bei seinem Pflichtspielauftakt direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. In der ersten Runde im Wettbewerb um den Fußball-Rheinlandpokal bezwang die Elf von Spielertrainer Andreas Dick den ambitionierten Bezirksligisten FC Cosmos Koblenz klar und deutlich mit 6:1 (4:0). In der zweiten Runde muss der ABC nun erneut auswärts ran. Er muss am Mittwoch, 1. September (19.30 Uhr), zum TuS Immendorf, einem weiteren Bezirksligavertreter. Der hat sogar Rheinlandligist SG 99 Andernach mit 2:0 ausgeschaltet.