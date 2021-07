Rheinlandpokal: Ahrbach zeigt Moral und wird belohnt – SG siegt nach Verlängerung gegen Bitburg – Am Mittwoch geht's im Viertelfinale gegen Morbach

Die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod ist als zweite Mannschaft nach Eintracht Trier (1:0 am Freitagabend gegen den FC Karbach) ins Viertelfinale des Fußball-Rheinlandpokals eingezogen. Der Bezirksligist behielt am Samstag in Girod gegen den Rheinlandligisten FC Bitburg nach 120 Minuten mit 4:3 (2:2) die Oberhand in einer Partie, die den vielen Zuschauern von Beginn an kurzweilige Fußballkost vom Feinsten bot. Bereits am Mittwochabend steht das Viertelfinale gegen den Rheinlandligisten SV Morbach an (19.30 Uhr, in Girod), der sich nach Verlängerung mit 2:1 gegen Titelverteidiger FV Engers durchsetzen konnte.