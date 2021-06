Rheinlandpokal: 410 Zuschauer sehen Linzer 4:0-Sieg in Heimbach-Weis

Der Ball rollt auch auf lokaler Ebene wieder, die rund achtmonatige Corona-Zwangspause hat ein Ende. Sehr zur Freude der Fußballanhänger, haben am Freitagabend doch 410 Zuschauer das Zweitrundenspiel der Saison 2020/2021 um den Fußball-Rheinlandpokal zwischen dem A-Ligisten SSV Heimbach-Weis (weiße Trikots, rechts Anes Ben Hadada) und dem höherklassigen VfB Linz (in Schwarz) verfolgt, das der Bezirksligist am Ende mit 4:0 (0:0) gewann. In einem weiteren Zweitrundenspiel setzte sich die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth mit 2:0 (1:0) beim klassentieferen VfL Hamm durch.