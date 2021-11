Die Situation beim VfB Wissen spitzt sich zu. Gemeint ist dabei jedoch nicht die sportliche, denn auch wenn die Siegstädter nach dem 1:1 (1:0) am Sonntag gegen die SG Hochwald Zerf in der Rheinlandliga auf Platz zehn abgerutscht sind, liegen sie im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld immer noch in Schlagdistanz zum Viertplatzierten. Das ist in Ordnung. Was die VfB-Verantwortlichen allerdings zunehmend nervt, ist die Platzsituation.