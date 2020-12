Neitersen

Dass sie nach der rund sechsmonatigen Pflichtspielpause noch etwas Zeit benötigen, diesen Eindruck erweckten die SG Neitersen/Altenkirchen und der VfB Wissen am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz in Neitersen nicht. Im Gegenteil, die Kontrahenten lieferten sich am zweiten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga ein intensives Derby, an dessen Ende die Punkte beim Endstand von 1:1 (1:0) geteilt wurden.