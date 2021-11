Es war eine eindrucksvolle Vorstellung, mit der sich der TuS Kirchberg auf den zweiten Platz der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga geschossen hat: Am Ende stand ein deutlicher 5:0 (3:0)-Sieg im Nachholspiel gegen den Sechsten SG Andernach und nach dem 7:1 am Sonntag gegen den TuS Mayen der zweite Kantersieg in Folge für Kirchberg.