In der Fußball-Rheinlandliga steht der SG Eintracht Mendig/Bell an diesem Samstag die weiteste Auswärtsfahrt bevor. Um 16.30 Uhr gastieren die Vulkanstädter in Hentern bei der SG Hochwald Zerf. Nach dem 0:0-Remis gegen die FV Morbach, das Mendigs Coach Kodai Stalph als Erfolg wertete, gibt es auch erfreuliche Nachrichten aus dem Verletztenlager zu verzeichnen.