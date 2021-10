Dem Ahrweiler BC steht in der Fußball-Rheinlandliga ein schweres Heimspiel bevor. Mit der SG Malberg/Rosenheim kommt am Sonntag (15.30 Uhr) nicht nur der obere Tabellennachbar auf den Kunstrasenplatz in Heimersheim. Die Westerwälder verfügen derzeit auch mit nur fünf Gegentreffern über die beste Defensive und sind auswärts zudem noch ungeschlagen.