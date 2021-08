Dass auch der Fußball-Rheinlandpokal seine eigenen Gesetze hat, haben einige der Rhein-Ahr-Vertreter in der ersten Runde am eigenen Leib erfahren. Bis auf die SG 99 Andernach, die erneut beim TuS Immendorf den Kürzeren zog, kamen aber sämtliche Mannschaften zumindest mit einem blauen Auge davon. Am ehesten souverän präsentierte sich noch der FC Alemannia Plaidt beim 6:2-Sieg gegen die SG Niederburg II.