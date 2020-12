Region

Am sechsten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga geht das Trio aus dem Kreis Altenkirchen an unterschiedlichen Tagen auf die Jagd nach den nächsten Punkten. Dabei genießen die SG Neitersen schon heute Abend und die SG Malberg am morgigen Samstag jeweils Heimrecht, während der VfB Wissen erst am Sonntag in der Fremde gefordert ist.