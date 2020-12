Neitersen

Es bleibt vorerst dabei: Die SG Neitersen/Altenkirchen kann den Negativtrend nicht stoppen und wartet auch nach dem sechsten Rheinlandliga-Spieltag weiter auf ihren ersten Sieg. Im Heimspiel am Freitag gegen den SV Mehring reichten zehn gute Anfangsminuten und eine starke halbe Stunde am Ende nicht einmal, um nach dem 1:1 am zweiten Spieltag im Derby gegen Wissen wenigstens den nächsten Teilerfolg zu verbuchen. Mit 1:2 (0:1) unterlagen die Kombinierten aus dem Wiedbachtal und der Kreisstadt den Gästen von der Mosel.