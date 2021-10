Nachdem vor zwei Wochen die SG Malberg pausieren durfte, genießt am bevorstehenden zehnten Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga nunmehr der VfB Wissen ein spielfreies Wochenende. Sowohl für die Malberger als auch für die SG Neitersen stehen derweil Heimspiele an, wobei Malberg am Samstag den Anfang macht und Neitersen am Sonntag nachzieht.