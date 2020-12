Morbach

Den Fehlstart in die neue Saison hatte die SG Neitersen/Altenkirchen bereits im Rheinlandpokal hingelegt, als sie beim Bezirksligisten SG Ahrbach auf ganzer Linie enttäuschte und ausschied. Am gestrigen Sonntag, also eine Woche später, setzte es für die Kombinierten aus dem Wiedbachtal und der Kreisstadt zwar auch am ersten Rheinlandliga-Spieltag eine Niederlage. Das 0:2 (0:0) beim FV Hunsrückhöhe Morbach war für SG-Trainer Torsten Gerhardt jedoch zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.