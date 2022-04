Neitersen

Neitersen steht ohne Trainer da – Gerhardt legt Amt mit sofortiger Wirkung nieder

Dass das für Sonntag terminierte Heimspiel der SG Neitersen/Altenkirchen in der Rheinlandliga gegen den TuS Mayen aufgrund zahlreicher Corona-Fälle bei den Gästen abgesetzt wurde und stattdessen nun am Mittwoch, 11. Mai, ausgetragen werden soll, gerät angesichts einer Personalentscheidung, die bei den Kombinierten aus dem Wiedbachtal und der Kreisstadt am Samstag getroffen worden ist, zur Nebensache: Torsten Gerhardt ist nicht mehr Trainer der Rheinlandliga-Mannschaft. Das bestätigte Gerhardt auf Nachfrage unserer Zeitung am Sonntagnachmittag.