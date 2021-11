Am 13. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga spielt abermals keiner der drei AK-Vertreter auf eigenem Platz. Die SG Neitersen ist bereits am Samstagabend im Bad-Neuenahrer Stadtteil Heimersheim im Einsatz, der VfB Wissen (im Hunsrück) und die SG Malberg (an der Mosel) ziehen dann am Sonntag nach.