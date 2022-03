„Des Wahnsinns fette Beute“: Spektakuläre Spiele hat Fußball-Rheinlandligist FC Germania Metternich schon einige hingelegt. Die Dramaturgie des 5:4 (1:3)-Heimsieges gegen die SG Schneifel-Auw aber war außergewöhnlich. So brachen, nachdem die Germania lange in Rückstand lag, in der Schlussphase beim Führungstreffer von Kubilay Toumpan alle Dämme.