Die Heimfahrt hätte für die SG Neitersen/Altenkrichen so schön sein können, hätte die Mannschaft von Torsten Gerhardt in der zweiten Halbzeit an die gute Vorstellung in Durchgang eins angeknüpft – hat sie aber nicht. Und so war am Ende die 0:3 (0:0)-Niederlage im Auswärtsspiel der Fußball-Rheinlandliga beim FV Morbach auch in der Höhe verdient.