Hätte die SG Malberg in Mehring aus einem 0:2-Rückstand nicht noch Remis gemacht, so wären die drei Vertreter aus dem Kreis Altenkirchen in der Fußball-Rheinlandliga mit null Punkten aus ins Jahr gestartet. Am kommenden Wochenende will das Trio diesmal auf eigenen Plätzen eine wesentlich bessere Bilanz erzielen.