Was taktisch heute aufgeht, kann im Fußball morgen schon sein Ziel verfehlen: Die SG 99 Andernach hat am Samstagabend bei der SG Schneifel Auw mit einer Dreier-Abwehrkette wenige Chancen des Gegners zugelassen und mit 1:0 gewonnen. Kim Kossmann hatte demnach keinen Grund, für das Rheinlandliga-Nachholspiel seiner Mannschaft beim TuS Kirchberg an der taktischen Formation etwas zu ändern.