Andernach

Als wäre der Freitagabend nicht schon erfreulich genug gewesen: Mit 6:0 hatte Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach Aufsteiger TuS Montabaur besiegt. Doch auch der Samstag passte in das aktuelle Bild: Nach der Niederlage der SG Hochwald-Zerf in Mayen ist Andernach nun punktgleich mit dem Spitzenreiter. „Auf dieser Welle wollen wir bleiben“, kündigt Trainer Kim Kossmann vor dem Auswärtsspiel in Morbach (So., 15 Uhr) an.