Erst zum zweiten Mal in dieser Saison konnte die SG Eintracht Mendig/Bell in der Fußball-Rheinlandliga zwei Spiele hintereinander gewinnen. Nach dem hart umkämpften Derbyerfolg in Andernach gastiert das Team um Spielertrainer Kodai Stalph am Sonntagnachmittag (15 Uhr) beim VfB Wissen.