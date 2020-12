Wissen

Es gibt für Fußballer wahrlich schöneres, als bei nasskaltem Wetter auf einem schmierigen Hartplatz um Punkte zu spielen. Noch weniger hätte es der TuS Mayen vor seinem Rheinlandliga-Auswärtsspiel beim VfB Wissen allerdings begrüßt, unverrichteter Dinge wieder ins Nettetal zurückfahren zu müssen. Doch genau so kam's am Freitagabend – oder zumindest gewissermaßen, denn die Partie hatte sich bereits ihrer Schlussphase genähert, als Schiedsrichter Oliver Sons die Partie aufgrund des immer dichter werdenden Nebels beim Stand von 0:0 in der 72. Minute zunächst unter- und zehn Minuten später schließlich abbrach.