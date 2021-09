Nach 7:0-Pokalsieg geht's für den Ahrweiler BC gleich weiter zum Derby nach Mendig

Beim Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC läuft es derzeit rund. Die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Dick ließ nach drei Rheinlandligaerfolgen in Serie nun im Rheinlandpokalwettbewerb ein 7:0 (2:0) gegen den SV Andolu Spor Koblenz folgen. Beim kommenden Gegner im Verbandsoberhaus ist die Entwicklung derzeit genau gegensätzlich. Die SG Mendig/Bell unterlag in der Liga vier Mal in Folge und schied auch im Rheinlandpokal in Runde zwei gegen die TuS Koblenz (2:5 nach Verlängerung) aus. Am Sonntag (14.30 Uhr) gastiert der ABC in Mendig an der Brauerstraße.