Nach 1:5 im Kellerduell und vor Spiel in Mendig: Montabaurs Sven Baldus wird deutlich

Am Sonntag setzte es für den TuS Montabaur in der Fußball-Rheinlandliga einen neuerlichen Rückschlag bei der deftigen 1:5-Niederlage gegen den – bis dato – Tabellenletzten SG Ellscheid. Nun gilt es für die Schusterstädter aber wieder schnell nach vorne zu blicken. Bereits am Mittwochabend, 20 Uhr, sind sie bei der SG Mendig/Bell gefordert. Allerdings nicht wie gewohnt an der Mendiger Brauerstraße, sondern im Kottenheimer Waldstadion. Nötig ist der Umzug, da der Kunstrasenbelag an der Brauerstraße ausgetauscht wird.