In die Notlage, den erneut mitgereisten A-Jugendtorwart Felix Lehmann wieder als Feldspieler einwechseln zu müssen, kam Torsten Gerhardt diesmal nicht. Parallelen zwischen der 0:7-Niederlage seiner SG Neitersen/Altenkirchen vier Tage zuvor bei der SG Schneifel und dem nächsten Auswärtsspiel in der Fußball-Rheinlandliga am Mittwochabend beim FSV Trier-Tarforst gab es aber dennoch. Vor allem ergebnistechnisch.