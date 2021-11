Wenige Tage nach dem direkten Aufeinandertreffen im Derby sind der TuS Mayen und die SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga in Nachholspielen im Einsatz. Der TuS empfängt an diesem Mittwoch die SG Schneifel Auw, die Andernacher haben unterdessen am Donnerstag den FC Germania Metternich zu Gast.