Die Gründe, warum Fußballspiele ausfallen, sind seit Wochen nicht besonders abwechslungsreich. Entweder häufen sich Corona-Fälle, was im überwiegenden Teil der Absagen der Fall war, oder es schneit sogar am ersten April-Wochenende. Sollte das für Sonntag geplante Heimspiel des Rheinlandligisten TuS Montabaur gegen die SG Schneifel-Auw nicht stattfinden, liegt das am akuten Personalmangel der Westerwälder Kreisstädter.