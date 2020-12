Trier-Tarforst

Auch im fünften Saisonspiel sah es lange Zeit danach aus, dass der TuS Montabaur in der Fußball-Rheinlandliga weiter ungeschlagen bleibt. Im Auswärtsspiel beim FSV Trier-Tarforst stand es bis in die Nachspielzeit hinein 2:2, ehe die Gastgeber einen letzten Angriff starteten. FSV-Akteur Nicola Rigoni kam an die Kugel und versuchte es einfach mal mit einer Flanke aus dem Halbfeld. Der Ball wurde länger und länger und senkte sich aus TuS-Sicht unglücklich zum 2:3 in den Winkel (90.+3). Kurz darauf war Schluss, der FSV bejubelte einen knappen Sieg, während die Montabaurer zum ersten Mal in dieser Runde eine Niederlage einstecken mussten.