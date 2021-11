So langsam werden die Spiel weniger und weniger – und die Mannschaften am unteren Ende der Tabelle sind gefordert, wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Auch der TuS Montabaur, momentan mit acht Zählern auf dem drittletzten Platz der Fußball-Rheinlandliga stehend, gehört zu diesen Mannschaften. Am Sonntag, 14.30 Uhr, legt mit dem FV Morbach der Fünftplatzierte seine Visitenkarte im Mons-Tabor-Stadion ab.