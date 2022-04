Montabaur ist für Malberg nur ein Aufbaugegner – Nagel trifft bei 7:0 vierfach

In Bestbesetzung sei der TuS Montabaur nicht zwingend ein Abstiegskandidat, hatte Volker Heun im Vorfeld des Rheinlandliga-Heimspiels seiner SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen noch gewarnt. Doch weil die Gäste wie schon in den Begegnungen zuvor auch am Mittwochabend keineswegs das Beste aufboten, was für sie spielberechtigt ist, entwickelte sich das Westerwald-Duell zu einer klaren Angelegenheit. Mit 7:0 (3:0) setzte sich Malberg durch und verbuchte nach drei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis.