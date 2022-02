17 Spiele bleiben dem TuS Montabaur noch, um den Abstieg aus der Fußball-Rheinlandliga zu verhindern. Am Sonntag, 14.30 Uhr, ist der FC Metternich zu Gast auf dem Kunstrasen in Horressen. Dort, wo die Schusterstädter am 28. November eine schwache erste Halbserie mit einem Hoffnung gebenden 6:3-Sieg gegen den SV Mehring beendete.