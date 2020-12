Montabaur

Am 29. Mai 2010 gab der TuS Montabaur mit einer 2:5-Heimniederlage gegen den SV Eintracht Trier II seinen vorläufigen Ausstand in der Fußball-Rheinlandliga. Nun, zehn Jahre später, hat das Warten auf eine Rückkehr für die Kreisstädter ein Ende. In der vergangenen, aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit belegten die Montabaurer in der Bezirksliga Ost den ersten Platz und dürfen daher in der kommenden Saison wieder in der höchsten Spielklasse im Rheinland mitwirken.