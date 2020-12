Ahrweiler

Nach dem speziell vom Ergebnis her enttäuschenden Auftakt zu Hause gegen die SG Alfbachtal (1:1) hatte sich Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC fürs zweite Spiel Besserung erhofft. Die Erwartungen erfüllten sich nicht ganz. Es gab wieder ein Remis, diesmal aber mit dem besseren Ende für den ABC. Am Mittwochabend kam die Mannschaft von Trainer Jonny Susa bei Aufsteiger FC Bitburg durch ein Tor von Lukas Minwegen in letzter Sekunde noch zu einem 2:2 (1:2)-Remis.