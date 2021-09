Mit einem 6:3-Sieg bei der SG Neitersen ist der FC Metternich am vergangenen Spieltag der Fußball-Rheinlandliga aus dem Westerwald zurückgekehrt. Der klare Erfolg der Mannschaft von Trainer Patrick Kühnreich katapultierte die Germania auf den dritten Tabellenplatz und gibt dem Team das nötige Selbstvertrauen für die Heimaufgabe am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die SG Ellscheid auf dem Rasenplatz in der Metternicher Kaul.